China: «Nos oponemos a la intromisión en los asuntos internos de Venezuela desde afuera, sea cual sea el pretexto“

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning indicó que Beijing rechaza “el uso de la fuerza o la amenaza de la misma en las relaciones internacionales y nos oponemos a la intromisión en los asuntos internos de Venezuela desde afuera, sea cual sea el pretexto“.

Las declaraciones de la diplomática china se refieren al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

Para la vocera de la cancillería china, las acciones de EE.UU. violan la soberanía de otros países y amenazan la paz regional.

Además afirmó que Beijing “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

La diplomática china instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

