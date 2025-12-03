China reafirma el respaldo a la soberanía venezolana

Yván Gil calificó como «fructífero» el encuentro de este martes con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, donde ambas partes acordaron fortalecer la cooperación estratégica y consolidar los lazos bilaterales. Durante la reunión, el diplomático chino, además, le entregó al gobierno venezolano un mensaje del canciller Wang Yi, quien reafirmó el respaldo de Beijing a la soberanía venezolana y destacó la importancia de la alianza entre ambos países para enfrentar los desafíos geopolíticos globales.

Wang Yi subrayó que la relación entre ambos países es esencial para enfrentar las tensiones internacionales actuales y advirtió que, a través de una coordinación estrecha, Caracas y Beijing pueden lograr una «victoria definitiva» en la consolidación de la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe, tal como fue acordado en la CELAC en 2014, cuando se declaró la región como una Zona de Paz.

Por su parte, Yván Gil, en representación del presidente Nicolás Maduro, reiteró la firmeza de la asociación estratégica, «a toda prueba y todo tiempo», un acuerdo bilateral que refuerza la cooperación en áreas clave como la defensa de la soberanía, la cooperación económica, el intercambio cultural y la lucha contra las injerencias externas. Esta alianza, dijo el canciller venezolano, no solo es vital para la preservación de los intereses comunes de ambos países, sino que también es crucial para la promoción de un orden internacional más justo y multipolar.

T/Agencia