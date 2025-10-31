China reafirma su compromiso de avanzar en el intercambio científico-tecnológico con Venezuela

El gerente del proyecto DFH Satellite Co LTD de China, Cui Yufu, ratificó que el gigante asiático está comprometido en seguir fortaleciendo el intercambio científico-tecnológico con Venezuela.

Durante la clausura del primer Congreso Internacional Espacial «Un Futuro Compartido», Yufu también resaltó la «calidad muy importante» del satélite «Antonio José de Sucre», que fue construido por Beijín y lanzado a tierra en octubre de 2017, con capacidad para la teledetección y con el fin de mejorar la planificación, la gestión de desastres y la seguridad nacional en territorio venezolano.

El evento tuvo lugar en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, este jueves 30 de octubre.

Asimismo, Cui Yufu mencionó que Venezuela «desempeña un papel clave en el escenario mundial» en cuanto a materia espacial.

En este sentido, Beijing y Caracas reafirmaron el compromiso de robustecer sus lazos en cuanto al intercambio científico-tecnológico.

