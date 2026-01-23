China reafirma voluntad de cooperación estratégica con América Latina y el Caribe

El presidente de China, Xi Jinping, reiteró la disposición de su país a profundizar la cooperación estratégica con las naciones de América Latina y el Caribe, a las que calificó como «buen amigo y socio», en el marco de un acercamiento orientado al fortalecimiento de los vínculos multilaterales.

El mandatario señaló que el propósito central de esta relación es avanzar hacia una comunidad de destino compartido, basada en la colaboración mutua y en una visión común de desarrollo entre ambas regiones.

Las declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que Xi advirtió que, frente a un escenario internacional «turbulento e inestable», la articulación entre potencias emergentes resulta determinante para preservar el equilibrio global.

Xi subrayó que China y Brasil, como actores relevantes del Sur Global, tienen la responsabilidad de promover la paz y la estabilidad, así como de contribuir a la reforma y perfeccionamiento de la gobernanza mundial, proteger los intereses de los países en desarrollo y respaldar el papel central de la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, Lula destacó el fortalecimiento de la relación bilateral tras la visita de Estado de Xi Jinping a Brasil en 2024, la cual permitió orientar la agenda conjunta hacia la construcción de un planeta más sostenible y un orden internacional más justo.

El jefe de Estado brasileño reafirmó la disposición de su gobierno a seguir ampliando la cooperación con China, tanto en el ámbito bilateral como regional, y a trabajar conjuntamente en el marco de los BRICS y en la defensa de la estabilidad regional y global.

