China rechaza cualquier ataque injerencista de EEUU contra Venezuela

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que Pekín «se opone a cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

La funcionaria explicó que su país «siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas». En este sentido, instó a Estados Unidos a revocar las medidas restrictivas contra Venezuela y a contribuir con iniciativas que promuevan la paz y el desarrollo regional.

«Pedimos a Estados Unidos que levante sus sanciones unilaterales ilegales y haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe», agregó Mao Ning.

El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó en agosto un despliegue militar estadounidense en el Caribe con el objetivo de combatir el tráfico de drogas. Venezuela denunció esta operación como una amenaza y como un intento de promover un cambio de gobierno en el país.

En las últimas semanas, Pekín ha reiterado su rechazo a lo que define como «injerencia en los asuntos internos de Venezuela» y ha manifestado su oposición a «cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

