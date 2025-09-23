China rechaza declaración conjunta de EE.UU., Japón y Corea del Sur sobre Taiwán

China expresó su enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur sobre Taiwán y asuntos marítimos, calificándolas como una interferencia en sus asuntos internos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, aseguró que se trata de una difamación contra el país asiático y subrayó que “Taiwán es una parte inalienable del territorio chino”.

El vocero enfatizó que la mayor amenaza a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán proviene de las actividades separatistas y del apoyo de fuerzas externas, y recalcó que mantener la paz requiere adherirse al principio de Una Sola China y oponerse al independentismo.

Respecto al Mar Meridional de China, Guo indicó que la situación se mantiene estable y defendió la soberanía territorial del país, al tiempo que destacó la importancia de resolver disputas mediante el diálogo y la consulta, sin provocar confrontaciones.

La declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y Japón, junto con el secretario de Estado de EE.UU., reafirmó su cooperación en seguridad y oposición a las “reclamaciones marítimas ilegales en el mar de China Meridional”, lo que Beijing considera una amenaza directa a sus asuntos internos.

