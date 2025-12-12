China rechaza las acciones unilaterales de EE.UU. contra petroleros en el Caribe

China expresó este viernes su firme rechazo a las sanciones unilaterales impuestas por EE.UU. en contra de buques petroleros en el Caribe, remarcando que no tienen ninguna base en el derecho internacional.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, destacó que este tipo de medidas coercitivas unilaterales tampoco están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La declaración del portavoz de la Cancillería llega después de la incautación, por parte del Ejército estadounidense, de un petrolero que transportaba crudo venezolano cerca de las aguas del país caribeño. Caracas no ha dudado en tildar la acción como un «robo» y un acto de «piratería», por lo que ha interpuesto una demanda formal ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

El jueves, Washington también anunció una nueva ronda de medidas coercitivas unilaterales, esta vez contra seis petroleros. Con la declaración de su portavoz, el gigante asiático reiteró su postura contra el uso abusivo de sanciones como herramienta para ejercer presión política o económica.

Las medidas punitivas han sido decretadas contra seis compañías navieras que transportan crudo venezolano, lo que atenaza aún más a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), asediada desde 2019 por parte de la primera administración de Donald Trump.

Como resultado de las sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas nombradas que se hallen en EE.UU. serán bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones, los militares estadounidenses han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente transportaran estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas son transportadas por la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones de EE.UU. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

T/RT