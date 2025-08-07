China se solidariza con Brasil ante los nuevos aranceles de Estados Unidos

China ha manifestado su firme respaldo a Brasil tras la entrada en vigor de un paquete de aranceles del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

En una conversación telefónica con Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia brasileña, el canciller chino Wang Yi expresó su apoyo y calificó la medida como un «comportamiento intimidatorio» por parte de Washington.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, emitió un comunicado oficial en el que Pekín «apoya firmemente a Brasil en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional» y se opone a lo que considera una «injerencia externa injustificada».

Además de condenar la imposición de las medidas arancelarias, el gobierno chino reiteró su respaldo a Brasil «en la defensa de sus derechos e intereses de desarrollo». Pekín destacó la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur Global, promoviendo el mecanismo BRICS como una herramienta para fortalecer la autosuficiencia de las naciones en desarrollo.

La declaración china concluyó con la reafirmación del deseo de trabajar con Brasil para profundizar la cooperación bilateral y «compensar eficazmente diversas incertidumbres externas». La embajada china en Brasil también publicó un mensaje en la red social X para reforzar su postura, escribiendo: «La unión hace la fuerza».

T/CO