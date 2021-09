China señala de vergonzoso el papel de EEUU contra Venezuela

Durante la última rueda de prensa de la Cancillería china, su portavoz, Zhao Lijian, señaló que la política de acoso aplicada por Estados Unidos contra Venezuela es vergonzosa, además de violar las normas que rigen el derecho internacional.

“EE.UU. ha estado jugando un papel vergonzoso en el tema venezolano. Ha abusado constantemente de maniobras políticas y judiciales, incluidas sanciones y extradiciones con el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela” afirmó el portavoz.

De igual forma, el portavoz de la Cancillería china, rechazó de manera contundente la detención del diplomático Alex Saab, e instó a EEUU a abandonar estás prácticas de presión.

Lijian señaló que la política de acoso aplicada por EEUU “afecta los intercambios regulares de personal internacional y pone en peligro la confianza mutua y la cooperación entre países».

The #US and #Australia gang up to smear #China, interfere in China's internal affairs out of geopolitical interests and drive wedge between regional countries. China deplores and firmly opposes this. pic.twitter.com/HP9gJ1K43b

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 17, 2021