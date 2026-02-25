China y Rusia alertan de bloqueo occidental en negociaciones de control nuclear

Las delegaciones de China y de Rusia alertaron en la Conferencia de Desarme de la ONU, celebrada en Ginebra, que Estados Unidos y sus aliados occidentales mantienen, según denunciaron, una estrategia de bloqueo y descrédito que obstaculiza avances concretos en el control de armas nucleares.

Durante el segmento de alto nivel del foro, el embajador chino para asuntos de desarme, Shen Jian, calificó como infundadas las acusaciones de Washington sobre supuestos ensayos explosivos por parte de Beijing. Afirmó que tales señalamientos buscan justificar una eventual reanudación de pruebas nucleares estadounidenses.

La controversia se intensificó luego de que el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Yeaw, asegurara que el arsenal chino crece de manera “opaca”.

El analista militar Zhang Junshe consideró que Washington intenta presionar a Beijing para integrarlo en negociaciones multilaterales con el objetivo de limitar sus capacidades de autodefensa, mientras moderniza su propio arsenal. Según explicó, existe una marcada asimetría entre los inventarios nucleares de las grandes potencias, lo que a su juicio hace inviable exigir compromisos proporcionales a China.

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, acusó a las potencias occidentales de obstaculizar el mandato negociador del foro. Señaló que el bloqueo a la aprobación de informes y programas de trabajo evidencia falta de voluntad para avanzar en acuerdos sustantivos.

Tratado de Reducción de Armas Estratégicas

El escenario actual se produce tras la expiración del Nuevo START, último acuerdo que limitaba los arsenales estratégicos de largo alcance de Washington y Moscú. Sin ese marco jurídico, desaparecen mecanismos clave de inspección y transparencia entre las principales potencias nucleares, lo que incrementa la preocupación internacional ante una posible nueva carrera armamentista.

Desde Beijing, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, reiteró que la responsabilidad primordial del desarme recae en los países con mayores arsenales. Asimismo, instó a Estados Unidos a mantener su moratoria sobre ensayos nucleares y retomar el diálogo de estabilidad estratégica con Rusia.

En medio de las advertencias del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el delicado momento que atraviesa la seguridad internacional, China y Rusia sostienen que solo un enfoque verdaderamente multilateral y equilibrado permitirá preservar la estabilidad estratégica y avanzar hacia un desarme efectivo.

T/VN