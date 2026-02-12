Chris Wright: Washington trabaja activamente en la propuesta de licencias comerciales

En el marco de la agenda energética binacional, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, informó que el gobierno en Washington trabaja activamente en la propuesta de licencias comerciales para empresas nacionales e internacionales en Venezuela.

Estas medidas tienen como objetivo permitir que las compañías inviertan capital y adquieran insumos necesarios para aumentar la producción de crudo, gas natural y electricidad en el corto plazo.

Igualmente, buscan liberar la economía venezolana de restricciones previas, permitiendo que el país genere nuevos ingresos por exportación y empleos de calidad.

Wright aseguró que, trabajando en conjunto con el equipo técnico venezolano y bajo la coordinación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, es posible lograr este año un incremento sustancial en la operatividad de los recursos naturales para el beneficio del hemisferio occidental.

