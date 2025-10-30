La CIA planifica infiltrar sus agentes al territorio nacional desde islas del Caribe y Guyana

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció un plan de la Central de Inteligencia (CIA) para infiltrar agentes en territorio venezolano a través de islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, además de Guyana, debido a que Venezuela tiene blindada su frontera con Colombia.

La información, proporcionada por el informante «Tutankamón», por medio de una misiva enviada por «Patricio el Maracucho» y leída por Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, donde reseñó que la CIA sabe que María “La Sayo” Corina, no tiene capacidad de ejecutar con éxito las misiones de sabotaje interno, porque se quedó sola.

El dirigente oficialista comentó que la CIA busca ejecutar la denominada «Operación Fénix», el cual tendría como objetivo llevar a cabo misiones de sabotaje interno que, aseguró la fuente, que la extrema derecha, no logró concretar con éxito.

La estrategia, explicó el informante, se centró en el uso de las rutas marítimas y territoriales cercanas debido al «blindaje» de la frontera venezolana con Colombia, teniendo como objetivo principal de estos agentes el provocar hechos de violencia en la capital, sabotear infraestructura crítica como el sistema eléctrico, refinerías y tanques petroleros de PDVSA.

Del mismo modo, atacar puestos de comando del Ejército e instalar «falsos laboratorios de droga» en zonas rurales para justificar una agresión militar contra Venezuela.

Cabello aseguró que esta operación busca concretar acciones de desestabilización que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría calificado como tareas fallidas para la oposición venezolana.

F/VTV