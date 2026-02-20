Ciclismo venezolano se ubica entre los mejores en Campeonato Panamericano en Chile

El ciclismo de pista venezolano inició las competencias en el Campeonato Panamericano de Chile ubicándose entre los mejores seis en las finales de la velocidad por equipos femenino y masculino disputadas en la jornada inaugural del evento el pasado 18 de febrero.

La justa continental se desarrolla en la ciudad de Santiago de Chile, en el Velódromo Peñalolén, escenario que recibió el pasado año 2023 las competencias del ciclismo de los Juegos Panamericanos de Chile.

Top continental

Un buen comienzo para la selección tricolor en el principio para el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028 y frente a grandes exponentes del área en la disciplina deportiva.

El equipo de la velocidad masculina integrado por la experiencia de Hersony Canelón, olímpico en Londres 2012 y Río 2016, y el presente representado por Yorber Terán y Alberto Torres trazó su camino agenciando el quinto mejor tiempo en la serie de clasificación de la prueba con 44.523 para avanzar a la primera ronda donde mejoró el crono a 43.916.

El trío de pedalistas criollos culminó en la quinta posición de la ronda final, detrás de sus similares de México. El título lo conquistó el equipo de Canadá con 43.372, escoltado por la representación de Colombia con 43.445 y en el tercer puesto Trinidad y Tobago con 44.061.

Por las damas la triada la conformó Carliany Martínez, Michell Manzi y Jalymar Rodríguez. En primera instancia detuvieron el crono a los 50.428, luego obtuvieron una mejora en su rendimiento con tiempo de 49.911 y cerraron en la serie final de la prueba en la sexta posición detrás de Chile y Argentina, cuarto y quinto lugar respectivamente.

La delegación líder de la prueba fue México con 47.162, seguido por Colombia con 48.456 en la segunda casilla y Estados Unidos en el tercer peldaño del podio con 48.176.

Esta primera actuación del equipo nacional, que lo ubica como el segundo mejor de Suramérica, coloca un panorama favorable para el país con vista a los venideros Juegos Suramericanos de Rosario de Rosario, Argentina, programados del 12 al 26 de septiembre próximos.

F/Prensa Mindeporte