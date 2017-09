Ciclista extremo Daniel Dhers: Retirarme en Tokio 2020 sería el escenario perfecto

Para el campeón mundial Daniel Dhers, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serían el escenario perfecto para retirarse por todo lo alto del BMX, disciplina que, por primera vez, estará en unas olimpiadas.

“Desde hace varios años se estudió la posibilidad de que el BMX Freestyle fuese considerado un deporte olímpico, pero no fue hasta ahora que ya es real. Por mi parte, estoy muy contento de esta noticia, faltan tres años para la inauguración de los juegos, he tenido un buen año y el ritmo que llevo me hace ver la posibilidad de dar un buen espectáculo en Tokio 2020″, dijo, citado en nota de prensa del Comité Olímpico Venezolano.

El cinco veces medallista de oro de los X Games celebró que el Comité Olímpico Internacional abriera las puertas al skateboard, el surf y al BMX en la modalidad freestyle, lo que podría ser el escenario ideal para que Venezuela ganara una medalla olímpica.

“Lo que más satisfacción me da es regalarle alegrías a Venezuela a través del deporte, sobre todo en esta actividad que no es muy común en el país. Ser parte de una delegación nacional en un evento de esta magnitud demuestra que la perseverancia lo vale todo”, comentó.

Dhers inició su carrera deportiva en 2006 cuando entró al Dew Action Sports Tour y ese mismo año llegó al primer lugar. Posteriormente, en 2007 y 2010, repitió victoria en el Dew Tour. Mientras, en los X Games, ganó oro en cinco ocasiones: 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013.

“Tengo 13 años haciendo vida en competencias internacionales; mi retiro es una realidad. Llegar a los Juegos Olímpicos es un reto y más porque solamente nueve atletas participarán en la modalidad; llegar a Tokio es un logro. Tengo visualizado retirarme en el 2020-2021 y que mejor oportunidad de hacerlo que siendo parte de unos Juegos Olímpicos”, señaló.

Hace varias semanas, este venezolano consiguió el segundo puesto en la prueba final de la Copa del Mundo de BMX Freestyle 2017, disputada en Budapest, Hungría, con una puntuación de 86.80.

A finales de año tendrá su primera competencia oficial para encaminarse a los Juegos Olímpicos.

La cita será en China del viernes 10 de noviembre al domingo 12, día en el que también se disputarán las eliminatorias. Esta será la primera vez que el BMX Freestyle competirá en la Unión Ciclista Internacional.

Texto/VTV

Foto/Archivo