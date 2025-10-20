Ciclistas ajustan estrategias para los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

En el marco de la preparación de los atletas del componente de deficiencia auditiva para los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, la nutricionista Josselyn Capote realizó un test de sudoración a los atletas de ciclismo, con el objetivo de evaluar y ajustar sus estrategias de hidratación antes y durante la competencia.

El procedimiento consistió en medir el peso corporal de los atletas, registrar la cantidad de agua consumida y analizar la densidad de orina previa al ejercicio.

«Es básicamente determinar cuánto sudor pierden ellos para extrapolarlo a lo que necesitan en las competencias. Aquí algunos comenzaron un poquito deshidratados”, explicó la especialista Capote.

Capote destacó además que entre el 80 y 90% de los atletas, en diferentes disciplinas, inician sus entrenamientos en estado de deshidratación, lo que puede afectar significativamente su capacidad física y resistencia.

“Si comienzan deshidratados, no van a rendir tan bien, incluso el rendimiento se ve mermado, y aunque tomen suficiente agua, solo podrán mantener ese mismo estado si no hay un plan adecuado de hidratación”, señaló.

Con los resultados obtenidos, el cuerpo técnico y médico podrá diseñar estrategias personalizadas de hidratación para cada ciclista, ajustando la ingesta de líquidos durante los entrenamientos y competencias, de modo que los atletas lleguen a Tokio 2025 en condiciones físicas óptimas.

F/Prensa Mindeporte