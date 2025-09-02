Cicpc alerta sobre nueva modalidad de estafa telefónica

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), alertó sobre una nueva modalidad de estafa telefónica y de mensajes de textos en donde supuestos funcionarios de la institución penal solicitan datos personales o envían falsas boletas de citación para efectuar el fraude.

«Hemos detectado una modalidad de estafa. Donde personas inescrupulosas están usurpando la identidad de nuestros comisarios del CICPC para engañar y captar víctimas. Su objetivo: causarte daño físico, monetario y psicológico«, advirtió el director del organismo, Douglas Rico.

Según lo explicado por la institución a través de las redes sociales, los encargados de las extorsiones usan las credenciales extraviadas de los agentes.

Ante esta situación, el CICPC insta a los ciudadanos a mantenerse precavidos ante estas llamadas, confirmar la autenticidad de la misma, evitar facilitar información personal o presentar de inmediato la denuncia correspondiente en caso de ser víctimas de este tipo de fraude.