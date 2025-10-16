CICPC incauta drogas y artefactos explosivos en Bolívar

Como parte de la lucha frontal del Estado venezolano contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas en el país, funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron la incautación de 284 paquetes, contentivos de más de 300 kilogramos de sustancias estupefacientes, en el estado Bolívar.

De acuerdo con el reporte, el hecho tuvo lugar cuando los pesquisas efectuaban investigaciones de campo en la carretera Puerto Páez-Caicara, momento en el que divisaron a varios sujetos armados, quienes, al notar la presencia policial, efectuaron varios disparos, huyendo posteriormente hacia una zona boscosa.

Cabe destacar, que dicho material se encontraba en una estructura rudimentaria, la cual presentaba un reciente movimiento de tierra.

No obstante, la comisión, al remover las lonas impermeables, logró el hallazgo de 86 envoltorios de cocaína con un peso de 96,265 kg, así como 198 envoltorios de marihuana con un peso de 204 kg.

De igual manera, efectivos de la División Contra Drogas del CICPC, lograron la incautación de 10 presuntos artefactos explosivo tipo minas rudimentarias, cuatro tipos direccionales, tres cilíndricos de color anaranjado y 32 detonadores. El procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público.

F/Prensa Mpprijp