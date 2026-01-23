Cidata afina detalles para la II edición de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía

El Gobierno Bolivariano, a través de los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología (Mincyt), pone en marcha los preparativos para la segunda edición de la Olimpiada Venezolana de Astronomía (OVA).

«Estamos trabajando diariamente para garantizar el éxito de esta gran olimpiada, siguiendo las orientaciones del Mincyt para cultivar el talento científico nacional», destacó el presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas (Cidata), Dr. Nomar Villa.

Durante una reunión estratégica en la sede del Cidata en Mérida, Nomar Villa, junto a un equipo multidisciplinario de científicos, evaluó exhaustivamente las guías de estudio destinadas a la segunda fase de la competencia.

El objetivo es asegurar un proceso formativo de excelencia para los jóvenes participantes de todo el país.

Esta iniciativa forma parte del primer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que busca proteger y potenciar las capacidades de las nuevas generaciones de investigadores en Venezuela.

El proceso de inscripción para esta segunda edición permanecerá abierto hasta el 30 de enero.

F/Mincyt con información del Cidata