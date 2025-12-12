Cidata inaugura espacios y reconoce esfuerzo del equipo científico en su 50º aniversario

La Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas Francisco J. Duarte (Cidata) celebró su 50º aniversario, destacando el valioso aporte de sus trabajadores y trabajadoras, quienes se dedican con compromiso a la investigación científica en astronomía, aportando sus conocimientos al país.

La conmemoración inició con una misa de Acción de Gracias en la Catedral de Mérida, seguida por una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar, en la plaza que lleva su nombre.

Durante el acto, el presidente del Cidata, el doctor Nomar Villa Pineda, resaltó que cada descubrimiento, instrumento, investigación y jornada laboral realizada en estas cinco décadas responde a un acto de amor y construcción de la Venezuela del futuro.

«Somos la generación que está cimentando el camino para quienes vienen. Agradezco profundamente el esfuerzo y el compromiso diario de cada uno. Es su trabajo lo que permite que el Cidata esté celebrando medio siglo explorando el universo», afirmó.

El doctor Villa Pineda también hizo un merecido reconocimiento a todo el equipo humano del Cidata, subrayando la dedicación y lealtad que mantienen activa a la institución.

El acto central se realizó en la biblioteca de la fundación, con la presencia de invitados especiales como la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) del estado Mérida, Nathaly Mora, y el presidente del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel), Javier Araujo.

Como parte de la celebración, también se inauguró la Galería de Astrofotografía en la planta baja de la sede administrativa, mostrando el trabajo de los investigadores y asistentes científicos desde el Observatorio Astronómico Nacional. Además, se abrió la Sala de Procesamiento de Datos en el primer piso, equipada con tecnología avanzada para apoyar el trabajo de investigación.

«El trabajo realizado este año nos ha preparado para un 2026 lleno de oportunidades», concluyó el doctor Nomar Villa al destacar la política de Nicolás Maduro para impulsar el sector científico.

F/Mincyt