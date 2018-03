Científicos explican cómo puedes caminar sobre el agua

Un grupo de investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia ha descubierto cómo es posible caminar sobre el agua. El hallazgo abre el camino hacia nuevos logros, como chalecos antibalas más ligeros o cementos mucho más sólidos.

Un informe publicado recientemente por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela los resultados del estudio: en ciertas condiciones la clave existe un equilibrio de fuerzas.

Se trata del comportamiento de un fluido no newtoniano (como sucede cuando mezclamos maicena y agua tibia, cuya sustancia resultante se moldea si presionamos con un dedo pero se convierte en casi un muro si intentamos pisarla con fuerza, determina que sobre esta suspensión es posible caminar, por lo que sería posible caminar sobre el agua).

Partiendo de este comportamiento, los científicos han concluido que esto sucede no únicamente porque las partículas choquen entre sí por efecto de la presión sino porque en este proceso también participan fuerzas repulsivas de corto alcance, ya sea de origen físico-químico o electroestático, que facilitan que un líquido se convierta en sólido en ciertas coyunturas.

El descubrimiento podrá ayudar en diferentes asuntos: conseguir chalecos antibalas más ligeros (compuestos por gránulos con capacidad expandirse y hacerlos resistentes a las armas blancas), ropa deportiva más ligera pero muy resistente en caso de choque (para pilotos, motoristas…) o hacer que los cementos sean mucho más sólidos (incorporando polímeros para controlar sus propiedades de endurecimiento).

