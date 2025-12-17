fuerzas_militares_mar_caribe (4)

Científicos venezolanos repudian amenazas de asedio militar y bloqueo por EEUU

Destacada

La comunidad científica venezolana, por medio de un comunicado, manifestó su firme repudio ante las recientes declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos, las cuales contemplan amenazas de asedio militar y bloqueos navales contra la nación.

El sector académico alerta que estas medidas agravan la crisis actual y representan una violación a la soberanía nacional a través de sanciones colectivas que afectan los flujos energéticos y la estabilidad del Estado.

El comunicado emitido por los investigadores, reseñó que la proclama de la administración estadounidense genera consecuencias materiales inmediatas, acciones que incrementan la incertidumbre en los mercados internacionales y obstaculizan la cooperación científica legítima.

Además, denuncian que estas presiones sirven de justificación para que otros gobiernos impongan restricciones adicionales por temor a sanciones secundarias.

A continuación el texto íntegro:

F/VTV

