Durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo para la Mujer «Nora Castañeda», encabezada por el poiíyresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de la Primera Dama, Cilia Flores, quien destacó el papel fundamental de la mujer venezolana en el proceso de transformación social del país.

Durante su intervención, la Dra. Cilia Flores expresó su satisfacción por culminar el año 2025 con un logro de tal magnitud para el sector femenino. «No podíamos culminar este año victorioso sin esta escuela, sin esta participación protagónica. La mujer ha estado presente en la Revolución desde la llegada de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, el primer presidente feminista, y hoy, de la mano del presidente Nicolás Maduro, seguimos haciendo efectiva esa participación», afirmó.

La Primera Combatiente enfatizó que el liderazgo femenino es la columna vertebral del proyecto bolivariano. «Nosotros estamos en Revolución y una señal indiscutible es la fuerza de las mujeres. Somos nosotras quienes sostenemos este proceso, y por eso esta Revolución solo tiene un destino: la victoria. Porque ahí estaremos las mujeres, al frente, garantizando el futuro», concluyó desde tierras aragüeñas.

La apertura de este espacio formativo busca profundizar el empoderamiento y la formación política de las lideresas que hacen vida en las distintas comunidades del territorio nacional.

T/Prensa Presidencial