Cilia Flores: Nuestro camino no tiene otro fin sino la victoria

La diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, afirmó este jueves que la parroquia 23 de Enero en Caracas continúa siendo un símbolo de lucha y compromiso revolucionario, fiel al legado del expresidente Hugo Chávez.

Durante un acto dedicado a la organización comunitaria, Flores felicitó a la comuna Simón Bolívar por haber obtenido el mayor respaldo en la Cuarta Consulta Popular, destacando la conciencia y participación activa de sus habitantes en la definición de prioridades sociales.

La parlamentaria subrayó la responsabilidad que asume la comunidad al mantener vivo el ideario chavista. “No solo están organizados en defensa de la Revolución y de la Patria, también son guardianes del Comandante Eterno, presente en el Cuartel de la Montaña”, expresó.

En su intervención, insistió en que la continuidad del proyecto bolivariano tiene como meta la victoria colectiva. “Seguimos transitando el camino de Chávez, y ese camino solo conduce a la victoria, construida entre todos”, aseguró.

Flores también resaltó los frutos de la unión entre pueblo y gobierno, señalando que la cohesión garantiza paz, prosperidad y alegría. Reconoció además los avances en infraestructura deportiva y recreativa impulsados por la comuna.

Para cerrar, la primera combatiente destacó que la experiencia organizativa del 23 de Enero refleja la aplicación práctica de la democracia participativa contemplada en la Constitución. “Ustedes son ejemplo de ese mandato constitucional”, concluyó.

T/CO