Cineasta Donald Myerston recibió la Orden Generalísimo Francisco de Miranda post-mortem

En los espacios de la Cinemateca Nacional, en Caracas, fue conferida la Orden Generalísimo Francisco de Miranda, en su clase post-mortem a Donald Myerston. La recibió en su nombre, la compañera de vida y cineasta Viveca Baiz de Myerston quien trabajó, en conjunto con él, proyectos cinematográficos, especialmente los dedicado a niñas y niños.

El acto fue encabezado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien hizo entrega de la condecoración en nombre de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, expresó “hemos venido a entregar esta orden a un grande del cine, que consagró su vida a crear cine para los más pequeños, para lo más valioso de una sociedad, que son las niñas y los niños”.

La orden honra a “quien en vida fue director, productor, gestor cultural y figura fundamental en el cine venezolano, reconocido por su labor en el desarrollo de la industria nacional, militante de la cultura y pionero de los movimientos cinematográficos de los años 60 y 70. Hoy la patria del Libertador Simón Bolívar lamenta su partida y enaltece su legado para las futuras generaciones”.

Durante su intervención, el titular de Cultura anunció además que, en el marco del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031, se incorporará una línea especial de producción de cine infantil que llevará el nombre de Donald Myerston para la construcción colectiva a partir del 28 de este mes como parte del Día Nacional del Cine.

Villegas destacó el papel del cine como herramienta para la construcción de la paz y la convivencia democrática en el país, e hizo un llamado al sector cinematográfico nacional. “El cine venezolano tiene mucho que aportar en el camino de la construcción de la paz y la convivencia democrática en Venezuela, invitamos a los hombres y mujeres del cine a sumarse a este gran movimiento, particularmente desde la producción de cine para niñas y niños, que siembre valores, amor por la identidad nacional, sensibilidad por los animales, por la naturaleza y por todo lo que significa lo afirmativo venezolano”, manifestó.

Asistentes a este reconocimiento, valoraron el gesto de reconocimiento de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del ministro de Cultura, Ernesto Villegas para incorporar una línea especial de producción de cine infantil al Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031, y esperan que esa línea. de trabajo la pueda dirigir Viveca Baiz de Myerston, ya que ella es una experta en esa materia y dedicó su vida a la creación de cortos infantiles y es la directora del largo de animación, «Kaporito, el guardián de la montaña»,

Un legado de vida y formación en el cine venezolano



Viveca Baiz de Myerston, viuda del cineasta, expresó su profundo agradecimiento y emoción al recordar la vida y obra de su compañero. "Es un legado que hoy en día lo siento con mucha fuerza y con agradecimiento de que la vida me haya permitido ser la compañera y haber trabajado tanto con Donald. A Donald hay que recordarlo realmente con amor a través de su obra, porque es que el cine nacional se hace con amor", expresó. El homenaje cerró entre aplausos reafirmando que la obra y el ejemplo de Donald Myerston permanecerán vivos en la memoria cultural y cinematográfica del país y en las futuras generaciones.



F/Ministerio de Cultura – CO

