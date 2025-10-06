CLACSO rechaza despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y llama a defender la paz regional

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) manifestó su firme rechazo ante la persistente presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, al advertir que dicha acción representa una amenaza directa a la estabilidad y a los recursos estratégicos de la región, en especial los de Venezuela.

A través de un comunicado oficial, el Comité Directivo de CLACSO alertó que esta postura beligerante busca justificar la construcción de una narrativa que presenta a Venezuela como un supuesto “Estado narco-terrorista”, con el fin de legitimar la militarización de un espacio históricamente reconocido como zona de paz. La organización denunció que esa estrategia podría convertir al Caribe en un escenario de guerra, despojo e intervención.

Asimismo, el texto señala que esta agresión unilateral forma parte de una política sistemática que combina ataques económicos, mediáticos y judiciales contra los procesos democráticos y soberanos de América Latina. Entre los mecanismos empleados, mencionó el lawfare, los bloqueos financieros, las guerras cognitivas y las amenazas territoriales que desconocen tratados internacionales.

Ante este panorama, CLACSO instó a los pueblos, académicos e intelectuales de la región y del mundo a fortalecer la solidaridad latinoamericana en defensa de la vida, la soberanía y la autodeterminación. “La defensa de la humanidad frente a la necropolítica del imperialismo es hoy una tarea urgente y compartida”, enfatizó el organismo.

