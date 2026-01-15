Clase obrera de Guayana rechaza el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores

En una contundente demostración de unidad y conciencia patriótica, la clase obrera de Guayana se concentró masivamente para condenar de forma unánime el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente, Cilia Flores, por parte del gobierno estadounidense.

​El Portón III de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) fue el escenario donde los trabajadores manifestaron su rechazo a este ataque contra la soberanía nacional, exigiendo la liberación inmediata de los líderes revolucionarios. El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la CVG, Héctor Silva, junto a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, el alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, autoridades de la Corporación, presidentes de las industrias básicas y diversos movimientos sociales.

​Durante la jornada, Roger Guerra, trabajador de Sidor, destacó la cohesión de las empresas básicas: “Desde este glorioso Portón III, todas las empresas que conformamos la CVG exigimos la liberación de nuestro presidente y de la primera combatiente”. Asimismo, ratificó el apoyo absoluto e irrestricto de la fuerza laboral a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

​Por su parte, Hetmaris Amundarain, trabajadora de Briquetera del Orinoco, lideró un momento de oración en honor a los mártires y las familias afectadas por los sucesos del pasado 3 de enero, rindiendo tributo a quienes han defendido la soberanía nacional en momentos críticos.

​La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, recordó que el asedio contra Venezuela ha sido una constante histórica. “Este pueblo ha resistido año tras año bajo el legado de nuestro eterno gigante, Hugo Chávez”, afirmó. De igual forma, envió un mensaje de respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez: “Presidenta, tenemos toda nuestra confianza puesta en usted”.

​El ministro y presidente de la CVG, Héctor Silva, rememoró la visita del presidente Maduro al Portón III en 2024 y calificó la acción del 3 de enero como un «acto cobarde» del imperio. Silva, quien también lidera el Motor Minero y de las Industrias Básicas, aseguró que la clase obrera no se detendrá: “Aquí nadie duda, aquí nadie traiciona. Somos hombres y mujeres valientes que daremos todo para seguir avanzando en la recuperación y producción de nuestros recursos, que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

​La concentración dejó claro que las agresiones no doblegan la voluntad popular, sino que refuerzan el carácter antiimperialista de los trabajadores de Guayana. El acto concluyó con el compromiso de mantener la producción activa y la movilización permanente en defensa del Gobierno Bolivariano y el principio de autodeterminación de los pueblos.

T y F/ Prensa CVG