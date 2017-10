Clase obrera del puerto de San Félix se sumo a fiesta electoral del 15-O

La clase obrera de La Compañía Operadora del Puerto de Palùa, (COPAL), en San Félix, se sumó al toque de diana para ejercer su derecho al voto durante los comicios electorales del pasado domingo en las regionales, y quienes aplaudieron el comportamiento cívico de los guayaneses.

El presidente de la estatal, ingeniero Daniel Acevedo, aseguró que desde Copal los trabajadores salieron masivamente a ejercer su derecho al sufragio, “como tiene que ser, el domingo fue un día de votar por la paz, por la Patria, hoy el pueblo se encuentra motivado con alegría por esta gran victoria por la paz”.

“El pueblo ha hablado con mucha claridad, no son tiempos de odio, no son tiempos de guarimba, no son tiempos de violencia. Son tiempos de unidad, de paz, de democracia, son tiempos de trabajo, de futuro. Vamos a construir el futuro. Hoy ha sido, y así lo decreto, el último día de la traición, del abandono y la violencia”, apunto Acevedo, desde la sala situacional de la empresa.

Con la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, se abrió el camino para la paz frente a la violencia insurrecional promovida por agentes de la oposición. Se trata de un proceso de estabilidad que incluye a los propios comicios regionales.

Se pudo conocer que la sala situacional de Copal cerró, cumpliendo la meta, con 96% para un total de 201 trabajadores de la población votante de la factoría. “Hoy quiero felicitar a estos trabajadores que desde muy temprano se vieron movilizados, a los que estuvieron en la Sala Situacional que no se movieron de sus puestos para garantizar la meta, hoy volvemos a escribir una nueva historia porque ha ganado Chávez, ha ganado la democracia” en Venezuela, sentenció.

Fuente/Prensa

Copal Foto/Archivo