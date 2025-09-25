Clase obrera se organiza ante cualquier amenaza de EE. UU. en territorio venezolano

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (CBST) se organiza y se alista ante cualquier amenaza que pudiera proceder desde los Estados Unidos (EE.UU.), para pisar y violar el territorio venezolano, señaló el coordinador general de la referida instancia, Carlos López.

Durante la entrevista concedida en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, López resaltó: “Hay una situación de guerra en la cual es transitoria y vamos a trabajar en función de derrotar al imperialismo, en caso de que agreda estamos preparados para trabajar en las peores condiciones, me refiero a lo social”.

Asimismo, mencionó que los cuerpos combatientes deben garantizar la producción en cualquier situación que se presente, para velar por la seguridad de la empresa; puso como ejemplo los eventos naturales, sobre la cadena de movimientos sísmicos que ocurrieron el miércoles 24 de septiembre en el país, por lo que acentuó que ante estos hechos se deben activar los cuerpos combatientes con los diferentes medios de comunicación para atender los eventos sobrevenidos.

“Como dice el ministro (de Defensa) G/J (Vladimir) Padrino López, mientras más presión (que venga de Estados Unidos) mayor organización y mayor preparación para disuadir, debemos estar alerta, cada cuerpo combatiente no solo trabajar en su centro laboral, sino que además tiene que articular con el entorno territorial, identificado como las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), los circuitos comunales y la Milicia Bolivariana, ante cualquier emergencia”, especificó.

T/VTV