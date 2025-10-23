Clase obrera venezolana coordinará Congreso Latinoamericano y Caribeño

Con el objetivo de fortalecer la articulación continental en defensa de los derechos laborales y la soberanía de los pueblos, la clase trabajadora venezolana conformará una comisión internacional que impulsará la activación de un Congreso Latinoamericano y Caribeño, iniciativa que fue anunciada por el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.

Durante el acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, el jefe de Estado indicó que “tenemos que elegir los delegados de esta comisión internacional, donde logremos activar para coordinar acciones con los trabajadores del mundo y así defender sus derechos y la soberanía de los países libres”.

En este congreso se buscará articular movimientos obreros de distintas regiones, por lo que el presidente Maduro expresó su intención de participar en el proceso de las asambleas de base, donde se elegirán las y los voceros que integrarán propuestas y proyectos de desarrollo nacional. “Esto profundiza la Revolución popular en Venezuela”, añadió.

Finalmente, el mandatario nacional manifestó la gran fuerza histórica y el escudo fundamental de la nación ante cualquier intento de agresión por parte del imperialismo norteamericano. “Si algún día se atrevieran, aquí está el mayor escudo que tiene el país: la clase obrera”.