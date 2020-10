Claudio Fermín invita al pueblo a respaldar candidatos de Soluciones para Venezuela

El secretario general del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, durante la presentación de candidatos rumbo a las parlamentarias, exhortó al pueblo a unirse a la alianza del partido para conformar una nueva Asamblea Nacional (AN) que produzca un cambio radical en Venezuela.

Destacó que dicha alianza no es para hacer cultos a dogmas o personalidades, «es una alianza de seres humanos en búsqueda de nuevos principios para reparar errores que hemos cometido en el pasado».

Agregó que «es una alianza de los comunes, hecha con el propósito y la ilusión de cambiar nuestro país para bien, nos estamos empeñando en invitar a nuestro pueblo a convertirse en una mayoría para cambiar, aquí está la solución».

Asimismo, manifestó que los venezolanos «queremos una nueva AN que legisle, que cree nuevas relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, que defina nuevas expectativas ciertas entre el Estado y los ciudadanos».

En ese sentido, señaló que nuestro país necesita un nuevo parlamento que le dé tranquilidad al pueblo venezolano, con la aprobación de nuevas leyes que pronuevan la seguridad social, que promueva acuerdos, que sepulte los odios y me dé resultados al país.

«Necesitamos una Asamblea Nacional que controle el gasto público», por lo que considera que «la representación popular tiene el sagrado deber se observar dónde están los recursos del Estado, cuales son los planes del Estado, a qué se dedican las finanzas».

«Quienes estamos acá presentando los candidatos postulados por Soluciones para Venezuela, queremos que haya control en el gasto público, es el mejor auxilio que puede brindar la representación popular».

Fermín dijo que actualmente «necesitamos un país que trabaje por la inclusión y trabaje por las verdades de todos, dónde entre todos vigilen las decisiones públicas».

Reiteró que «aspiramos a conformar una AN que le dé esperanza a nuestro pueblo y que discuta los grandes temas, los permanentes, que no nos permiten liberamos de nuestros errores y los malos diseños, la AN tiene que presentarle propuestas al país».

Por otro lado, mencionó que el bloqueo económico contra Venezuela representa «una agresión inadmisible; Venezuela necesita que ejerzamos la soberanía nacional, necesita la libertad de comercio, la que fue una de las grandes banderas del padre de la patria, Simón Bolívar, frente a la asfixia que imponían a los criollos».

Considera que el nuevo parlamento debe unirse para levantar las banderas de la soberanía, con los métodos más apropiados para enfrentar el bloqueo contra los venezolanos y discutir la renovación de la industria petrolera. «La nueva AN debe proponerle al Ejecutivo un proyecto serio para renovar la industria petrolera», aseveró Fermín.

Asimismo, señaló que la producción de alimentos es un desafío nacional, que actualmente los agricultores producen bajo amenazas y que necesitan apoyo de profesionales y no deben trabajar bajo normas cambiantes.

T/AVN

F/Archivo