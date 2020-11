Claudio Fermín: La Asamblea Nacional de 2015 no le dio ningún resultado al país

Manifestó la necesidad de que la nueva AN organice una agenda productiva y eficaz, escuche los planteamiento de todos los sectores del país y ayude a resolver sus problemas

El candidato a la Asamblea Nacional y presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, aseguró ayer que el parlamento que se instaló en el país hace cinco años dejó un mal recuerdo para todos los venezolanos. A su juicio, “no dio soluciones al país, sino que fue centro de hostilidad y confrontaciones”.

Así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa 360, transmitido por Venezolana de Televisión, en el que dijo que la nueva Asamblea Nacional que se elija el 6 de diciembre será de transformación institucional.

“Vamos a transformar la Asamblea Nacional en una institución distinta, nueva. Esta AN que ya está entregando su mandato, porque le quedan unas cuantas semanas, se eligió por cinco años, no por cinco años y ñapa”, dijo.

“Esa Asamblea Nacional no sancionó una sola ley, no presentó un solo acuerdo, alguna aproximación. Esa AN se convirtió en una especie de sindicato de diputados, los únicos que hablaban y peleaban entre sí eran los diputados. Llegó un momento que armaron dos asambleas separadas, una de fulano y otra de mengano. ¿Y el pueblo? ¿Dónde estaban las cámaras de comercio, la Iglesia, la Federación Venezolana de Maestros, los médicos, los bomberos, los policías?”, se preguntó Fermín, que explicó que la dirigencia política que triunfó en 2015 nunca llamó a estos sectores del país para escucharlos y resolver sus problemas.

Colocó como ejemplo el caso de los pensionados que cobran salario mínimo y los trabajadores que son jubilados, que desde el siglo pasado solo obtienen el 65% del salario. “Hay que legislar sobre esto”.

Fermín habló de la necesidad de que la nueva AN organice una agenda productiva y eficaz, para eliminar lo que llamó la “extraña agenda” del actual parlamento, que va a entregar su mandato caracterizado por diferencias, “los cables pelados que tienen entre ellos… y no discuten los problemas de Venezuela”.

También explicó que la crisis en Venezuela existe, e indicó que no es su intención responsabilizar a sectores específicos o determinar las causas, pero señaló que se necesita una toma de conciencia de “aquellos sectores que de manera perversa pretenden agravarla”.

“No se trata de tener una varita mágica, sino de conformar una AN que dé resultados, soluciones, y no que se repita una gallera y un ring de boxeo. Eso no le sirve a Venezuela”, consideró.

“Lo que yo aspiro a partir del 5 de enero es que sea el primer día de la nueva Asamblea, y además que sea una nueva verdadera AN en su conducta, donde la política sea respetada”.

Abstención y estrategia del paralelismo

Fermín precisó que su partido político en estas parlamentarias desarrolla una campaña constructiva para que sea de provecho, por eso repudió a los sectores opositores que llaman a la abstención mientras pretenden mantenerse como diputados de una AN que se venció sin ningún resultado.

“Es curioso, quienes expresan que ‘Venezuela no debe votar’ tienen una manera particular de pensar: dicen no voten, pero nosotros seguimos siendo diputados, no vote, pero nosotros seguimos hablando por usted”, dijo.

Por el contrario, Claudio Fermín invitó a los venezolanos y venezolanas a votar el 6 de diciembre porque es su derecho y solo el elector venezolano puede y debe decidir soberanamente quién lo representará en el parlamento nacional para que sea su voz potenciada en las soluciones de sus problemas.

“Hay quienes hablan de la ‘AN verdadera’, hay quienes están paseando con el presidente provisorio, un presidente que nadie eligió ni votó”, acotó, con especial énfasis.

Ese paralelismo, alertó, forma parte de una teoría conspirativa para quitarles valor a las instituciones. “Y ahora, de ñapa, hacen una consulta que no se sabe quién la organiza ni administra, no tiene fecha ni está establecida en la Constitución, y además no se sabe cuáles son las preguntas, no hay testigos ni mesas. Es todo un acto de piratería política para ir por un riel paralelo a la elección constitucional que es el 6-D”

Trump es el motor cruel detrás de las políticas criminales

El dirigente político opositor se pronunció además sobre las elecciones en Estados Unidos y la conducta que en estos cuatro años ha tenido Donald Trump contra Venezuela.

“Trump ha dirigido y coordinado con otras potencias una política criminal contra Venezuela. Me duele mucho ver a venezolanos que simpatizan con Trump. ¡Es una locura! Él dirigió con otras potencias, diabólicamente, una política de bloqueo. El bloqueo fue diseñado para que no ingresara a Venezuela ni un dólar, fue un chantaje, una piedra para que nadie comprara petróleo venezolano”.

“Este señor Trump, que es el motor de esto, merece nuestro rechazo, pero los venezolanos debemos poner de nuestra parte. Nosotros protestamos el bloqueo, rechazamos esa puñalada contra el pueblo de Venezuela, pero no basta denunciar el bloqueo, tenemos que cambiar de actitud… Ningún extremo va a ayudar, necesitamos una actitud venezolanista, pensando en Venezuela”.

Fermín destacó que quienes aplaudieron esa política estaban apoyando el objetivo de que no entrara dinero al tesoro público, que el Gobierno Nacional perdiera la capacidad de respuesta, secuestraran o negaran recursos financieros para adquirir productos y bienes y que el mundo se viera amenazado si compraba nuestro petróleo, el principal producto de exportación.

Repudió a los políticos o sectores interesados en promover el bloqueo, aun cuando hace gravísimo daño a todos los venezolanos, con el pretexto de que solo así aumentaría el descontento social para lograr una salida abrupta del Gobierno.

Finalmente, el político venezolano consideró que el triunfo de cualquier candidato en Estados Unidos es una incógnita. Pero “Trump tiene que darse cuenta de que fracasó con Venezuela, que ese daño que creó contra Venezuela no cambió el poder político en el país”.

T/ Deivis Benítez-VTV

F/ Cortesía

Caracas