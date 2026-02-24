Clever Martínez ganó plata en Ciclismo de Pista en el Campeonato Panamericano

Tras una lesión inesperada, el pedalista Clever Martínez desafió todos los pronósticos médicos y aterrizó en un podio continental en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista realizado el pasado fin de semana en Santiago de Chile.

El equipo venezolano obtuvo un total de dos medallas durante la justa, además de un récord nacional élite femenino.

Premio a la resiliencia

Hace solo una semana, previo a la competición panamericana, Martínez sufrió una lesión durante una jornada de entrenamiento.

El accidente le dejó como saldo la fractura de dos costillas, un pulmón parcialmente colapsado y una contusión cerebral leve que le dejó inconsciente.

Este hecho encendió las alarmas del equipo técnico y médico, sin embargo, para el criollo representó un capítulo más para exhibir su coraje y determinación sobre las dos ruedas y se quedó con la medalla de plata en la prueba de eliminación.

Fuerza mental

“A pesar deque tuve una caída hace una semana había trabajado muy duro por esto, sentí que quedaba algo de ese trabajo y con eso pude resolver y tener la suerte de aterrizar en el podio”, afirmó Martínez con asombro tras disputar la prueba que para representó en suma un reto mental más que físico.

“Si bien estaba preparado con el parón después del accidente, no era tanto lo físico sino lo mental y lo táctico que pude hacer durante la carrera. Considero que no di ningún pedalazo en falso y eso me ayudó a aterrizar en el podio hoy”, confirmó Clever.

El podio de la modalidad de eliminación lo lideró el colombiano Jordan Parra y en el tercer puesto se ubicó el trinitario Akil Campbell. bronce.

Bronce para Méndez

La segunda medalla de la delegación la conquistó Arlex Méndez en la prueba por puntos, donde acumuló 52 unidades tras finalizar los 40 kilómetros de la competencia.

El primer puesto lo obtuvo el mexicano Fernando Nava con 68, seguido por el argentino Franco Buchanan con 62.

Récord en damas

Por su parte, la representación femenina actualizó la marca nacional élite de la velocidad por equipos.

Las pedalistas Michell Manzi, Carliany Martínez y Jalymar Rodríguez lograron en la ronda 1 de la prueba cronometrar la nueva marca de 49.111.

La delegación ticolor, liderada por Clever Martínez, reafirmó en Santiago de Chile su posición como figuras sólidas del ciclismo de pista en la región con vista a los venideros compromisos internacionales.

