CNE abrirá proceso de inscripción en el RE para venezolanos en el exterior

El candidato de la Patria, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer la noche de este domingo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aperturará en los próximos días un nuevo proceso de inscripción en el Registro Electoral (RE) en Venezuela y en todos los consulados del mundo entero.

En cadena de radio y televisión dijo que esta apertura del proceso de inscripción electoral va a beneficiar a toda Venezuela en una nueva fecha establecida por las autoridades electorales para el próximo 20 de mayo.

“Yo los llamo pues, vamos joven, si no te has inscrito acude a los puntos de registro en todo el país acude si me estás escuchando en el exterior, acude a los consulados, a las embajadas en el exterior, para que tu seas parte de la gran voz de todas y todos”, dijo.

Señaló que en Venezuela se necesita competencia política, propuestas políticas, hombres y mujeres valientes que salgan de su zona de confort para ofrecerle al país alternativas.

Manifestó que no comprende a la extrema derecha, ni a la extinta autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD ) que apuesta por el odio, el llamado a la abstención y a la no participación.

“A la facción de ellos que decidió marginarse por completo de la vida electoral, a los que solo en el mal y la violencia buscan respuestas, a quienes reman en la dirección contraria y que prefieren ver que el barco se hunda si nos están ellos en el mando, a quienes no juegan un partido si no se les asegura el triunfo sepan que el mundo el mundo es más ancho que su odio, nuestro pueblo los sabrá juzgar con su voto y la historia no les perdonará tanta mezquindad”, sentenció el Mandatario nacional.

Maduro recordó las recientes victorias alcanzadas por la Revolución Bolivariana, como el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para la Paz, el intenso diálogo en República Dominicana, también para la paz, el surgimiento del Petro, un sueño que hoy es una realidad, para la prosperidad, entre otros tantos logros más.

A los venezolanos dijo que “votar no es votar por un candidato. Votar es mucho más que eso. Votar es votar por ti, es votar por Venezuela, es votar por Bolívar, es votar por Chávez. Es el deber de cuidar a tus hijos y a tus nietos. Votar es un deber y es un deber de todas y todos”.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Miraflores