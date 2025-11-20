CNE activa página web para conocer proyectos de la IV Consulta Popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ofrece una herramienta accesible para las personas interesadas en participar en la cuarta Consulta Popular Nacional, pautada para el próximo domingo 23 de noviembre, la cual se presenta como un portal web.

Específicamente, este portal permite:

Consultar el centro de votación correspondiente al circuito comunal de cada persona.

Conocer los proyectos postulados en el circuito comunal.

Para dicho fin, las personas deben ingresar el Estado federal en el que viven, el municipio, la parroquia y su respectivo circuito comunal. «¡Tu participación fortalece el poder de tu comunidad!», indicó el CNE mediante su canal de Telegram.

La página web en cuestión radica en la dirección: http://ssgestion.cne.gob.ve/. Para este proceso electoral, se instalarán nueve mil 963 mesas en ocho mil 630 centros de votación. Asimismo, durante esta jornada se someterán a decisión 36 mil 674 proyectos de los 5 mil 336 Circuitos Comunales.

F/VTV