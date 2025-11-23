CNE extiende jornada de votación hasta las 7:00 p.m.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó al país mediante una publicación difundida por Telegram, que la Cuarta Consulta Popular Nacional, destinada a seleccionar proyectos en los Circuitos Comunales, se está llevando a cabo con total normalidad y con una notable participación ciudadana.

En la publicación señaló que la jornada de votación, que comenzó hoy a las 8:00 a.m., estaba programada para concluir a las 6:00 p.m. No obstante, ante la alta afluencia de votantes, el ente rector decidió extender el horario hasta las 7:00 p.m.

También, aseguró que todos los centros de votación donde haya personas en fila después de esa hora permanecerán abiertos hasta que la última persona haya ejercido su derecho al voto, garantizando así el pleno acceso a la participación en la selección de los proyectos comunitarios.

Asimismo, el CNE reiteró «su compromiso con la democracia participativa, la transparencia del proceso y el respeto absoluto a la voluntad soberana del pueblo venezolano».

