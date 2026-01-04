CNE rechaza «acciones bélicas» perpetradas por EE.UU. contra Venezuela

A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), rechazó las «acciones bélicas» perpetradas por Estados Unidos (EE.UU.), el pasado 3 de enero en contra de Venezuela.

«El Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, con la finalidad de rechazar categóricamente los bombardeos y ataques aéreos dirigidos a instalaciones del Estado y viviendas de la población», indica el texto.

Además denuncia el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. «Por lo tanto, exigimos una prueba de vida, la integridad física, respeto de los derechos humanos y la liberación inmediata del Jefe de Estado y la primera dama».

«La integridad del primer mandatario es vital para la estabilidad de la nación y el ejercicio de la democracia», se lee en el comunicado.

Llamado a los organismos internacionales

El CNE exhortó a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Consejo de Seguridad y a los países del mundo a pronunciarse en rechazo a esta agresión militar estadounidense.

«Esta incursión armada, disfrazada de falsos pretextos contra la lucha contra el narcotráfico, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y los demás elementales principios de convivencia política entre Estados «, se lee en el texto.

De igual manera, el ente Electoral ratificó su apoyo al Gobierno nacional y al pueblo de Venezuela en la lucha para defender la soberanía de la nación.

T y F/ Últimas Noticias