CNE rechaza acusaciones de EE.UU. contra el presidente Maduro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado categórico para rechazar las declaraciones de la Fiscalía General de Estados Unidos, a las que acusa de intentar vincular al presidente Nicolás Maduro con «hechos sin fundamento legal».

El CNE señala que estas acusaciones constituyen una nueva forma de agresión que busca socavar el orden constitucional de Venezuela.

El Poder Electoral denuncia que estas acciones son parte de una estrategia de intervención que afecta los derechos del pueblo venezolano y su patrimonio.

El comunicado califica a los señalamientos de la Fiscalía de «insolentes» y «carentes de veracidad y legalidad», y los enmarca en una «torpe maniobra para generar el ataque sistemático a la institucionalidad» del país.

En este contexto, el CNE reitera el deber constitucional de todos los ciudadanos de defender la Patria, sus valores, símbolos y a sus autoridades legítimamente electas.

El organismo electoral ratificó su apoyo al presidente Maduro en su lucha por «garantizar la Paz, la Independencia y la Soberanía de la Tierra de Bolívar».

El CNE también señaló que la comunidad internacional es consciente del «incalculable daño patrimonial» que ha causado a la República el gobierno estadounidense, afectando los derechos humanos del pueblo venezolano con el objetivo de apropiarse de sus recursos.

A continuación el comunicado:

El Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, con la finalidad de rechazar categóricamente las insolentes declaraciones emitidas por la Fiscalía General de los Estados Unidos de América carentes de veracidad y legalidad, en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, electo por la voluntad absoluta y soberana de una Nación que decidió ser irrevocablemente libre y amante de la paz.

Este grupo de enemigos de los venezolanos persiste en sus prácticas neocoloniales, lo que deja en evidencia un errado intervencionismo contra Venezuela, con una torpe maniobra para generar el ataque sistemático a la institucionalidad de Nuestra Patria, alentando a grupos extremistas que buscan subvertir el orden constitucional atentando contra el Presidente Nicolás Maduro Moros.

La Comunidad Internacional conoce del incalculable daño patrimonial que ha ocasionado a la República Bolivariana de Venezuela el gobierno norteamericano, afectando en consecuencia los derechos humanos del pueblo, pues el objeto de su accionar no sólo está dirigido a la desestabilización, sino a la apropiación de nuestros recursos con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales.

Ante la nueva amenaza del imperio estadounidense todos los venezolanos tenemos el deber de honrar y defender a la patria, valores, sus símbolos, a sus autoridades legítimamente electas, así como el Presidente Constitucional Ciudadano Nicolás Maduro Moros, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ciudadano Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nombre del Poder Electoral, uno de los cinco Poderes de la Patria Venezolana sienta Usted que lo respaldamos y lo apoyamos en su lucha por garantizar la Paz, la Independencia y la Soberanía de la Tierra de Bolívar y ratificamos contundentemente nuestro rechazo a las pretensiones de la Fiscalía General de los Estados Unidos de tratar de involucrarlo a Usted en hechos irregulares.

Caracas, 10 de agosto De 2025

T/CO