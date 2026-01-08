CNE recibe notificación del Parlamento del inició del periodo legislativo 2026-2031

La directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por su presidente Elvis Amoroso, recibió, este miércoles a la comisión parlamentaria que notificó el inicio del periodo legislativo de la Asamblea Nacional (AN) 2026-2031.

La representación de diputados estuvo liderada por el diputado José Villarroel (PSUV), quien hizo entrega del documento oficial sobre el inicio de sesiones y la conformación de la directiva de la AN para este año, conformada por el diputado y presidente de la AN, Jorge Rodríguez y los legisladores Pedro Infante y Grecia Colmenares, en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

Villarroel expresó que el inicio del nuevo quinquenio legislativo «está cargado de dolor, orgullo y gran compromiso» por Venezuela.

El parlamentario de la bancada oficialista destacó que también deberá ser fortalecido el trabajo conjunto de los poderes públicos para apoyar la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

T/Agencia