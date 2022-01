“Coco” Ortega trae “Guaguanco pa’mi barrio”

El sabroso «Guaguanco pa’mi barrio» es el nuevo tema, videoclip incluido, con el que “Coco” Ortega celebra los 37 años de su orquesta Su sabor matancero: “Yo siempre me mantendré en mi estilo, que es el de la música tradicional cubana”.

Y Ortega lanzó esta pieza como abrebocas, ya que en el resto de este 2022 piensa ofrecer otro más con ese toque tan especial que él le pone a la salsa cubana.

Estuvo apoyado por voces nacionales muy conocidas por los amantes de este género: Mariana La Sonera de Venezuela, Rodrigo Mendoza, Yorjan Cardona, Ángel Flores, Jimmy El León, Marcial Istúriz y su hijo “Coco” Ortega Jr.

Prácticamente todo quedó en familia, ya que para el audiovisual que apoya esta pieza, participaron su hija Nahiti (directora del mismo) y una nieta que “tiene su participación muy especial”. “Busco con este tema rendir homenaje a toda esa gente que ama la salsa. Aunque les cantamos y les tocamos mucho, son pocas las veces que los músicos recordamos en canciones a las barriadas directamente. Ojo, no sólo las caraqueñas, sino las de todo el país. Es lo que busqué junto al autor cuando tuve esta idea”, reflexionó Ortega.

Fue en el año 1987 cuando Coco publica su primer LP, Ahí viene…Coco y su Sabor Matancero, en donde vocaliza la sonera venezolana Trina Medina. Luego salieron Llegó Coco y su Sabor Matancero; Sabor, ritmo y calidad; Coco y su Sabor Matancero original y Yo soy el son (2005) y ¡Con todo! (2019), siete trabajos que le valieron ser reconocido como uno de los mejores exponentes del son cubano en Venezuela.

55 años



Freddy de Jesús Ortega Ruiz, mejor conocido como Coco, nace en Caracas un 7 de diciembre de 1949. Su inquietud por la música comienza desde muy joven, en las calles y esquinas del barrio, escuchando una guaracha, un son montuno o un guaguancó. Su primera incursión formalmente dentro de la música fue a través de su participación en un programa de concursos en la televisión llamado El Club del rayo, trasmitido por Radio Caracas Televisión. Inicia su carrera profesional en 1971, al ingresar a la Sonora de los Bomberos…Y desde ahí ya está cerca de las seis décadas como practicante de la música tropical.

Cuando se le pregunta por qué no lo intenta en otros estilos, es tajante: “El mío, como te dije, es 100% tropical. No hay variantes. Tengo 55 años en la música, de los cuales 37 son con mi orquesta, pero tenía experiencia con Porfi Jiménez, El Trabuco Venezolano, Los Dementes, Orquesta La Grande, José Rosario y sus Soneros, La Descarga de los Barrios, muchas con diversos estilos, pero siempre fui amante de la música cubana tradicional. Primero debo aclarar que el ritmo matancero no existe sino el son montuno, el chachachá y la guaracha. Hoy en día hay gente que la fusiona con otros ritmos, pero para mí no es válido, me parece una falta de respeto. Haz tus letras y ten tu estilo, pero no maltrates a otros géneros de la música tradicional”.

Se decidió a tocar con ese toque cubano trabajando con Porfi Jiménez: “Un día me decidí. Me preguntaba por qué si la música cubana es tan bonita, le hacen tantos arreglos. Entonces me decidí y mandé a realizar 25 arreglos tradicionales sin tener orquesta, ya que estaba con Porfi. Entonces me fui al sindicato de músico y les dije para tocarlos. A varios les gustó, a otros no y muchos me criticaron. Sin embargo, debido a los buenos comentarios decidí salirme de la orquesta y crear la mía. Esto fue a comienzos de los años ochenta. Nadie creía en mí cuando salí, pero como tuve éxito salieron como 25 agrupaciones desde entonces en ese estilo, pero en la actualidad no hay ninguna, todas desaparecieron.

Considera que la salsa “no muere porque es como el bolero. Ambos tienen sus altos y bajos, sus recesos. Han surgido demasiados ritmos en la música tropical pero la salsa y el bolero siempre han estado ahí”.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía C.O.