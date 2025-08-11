Codepink condena ofrecimiento de recompensa de EE.UU. contra el presidente Maduro

La organización feminista estadounidense Codepink ha emitido un comunicado condenando enérgicamente el ofrecimiento de 50 millones de dólares por parte del gobierno de Donald Trump por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La organización califica la acción como una «escalada de agresión abierta» y una «guerra legal» que utiliza el sistema judicial estadounidense como arma para forzar un cambio de régimen.

Codepink sostiene que las acusaciones de vínculos del mandatario con cárteles de la droga y narcoterrorismo son «falsas» y que su único propósito es desestabilizar a un gobierno soberano.

El comunicado subraya que esta medida es una represalia contra un líder que «se niega a ceder ante las agendas imperialistas» y que ha manifestado su solidaridad con pueblos oprimidos, como el palestino.

La organización recordó que esta no es la primera vez que se ofrece una recompensa por Maduro, ya que el presidente estadounidense había puesto previamente un precio de 25 millones de dólares como parte de su estrategia de «máxima presión», que incluye «sanciones brutales, aislamiento político y apoyo a intentos de golpe de Estado».

