En un nuevo esfuerzo por mejorar la infraestructura vial del estado, la Gobernación de Guárico llevó a cabo la colocación de 34,7 toneladas de mezcla asfáltica en el tramo Dos Caminos-Las Maravillas de la Troncal 2 como parte de un plan estratégico impulsado por el gobernador Donald Donaire para optimizar las vías principales de la región.

La Troncal 2 es una vía fundamental que conecta diversas comunidades y facilita el transporte comercial y cotidiano en Guárico. La reciente intervención en el tramo Dos Caminos – Las Maravillas busca no solo mejorar la superficie de rodamiento, sino también garantizar mayor seguridad para los usuarios y reducir los daños vehiculares ocasionados por el deterioro de la carretera.

El trabajo, que consistió en la aplicación de 34,7 toneladas de mezcla asfáltica, fue ejecutado con equipos especializados y bajo estrictos controles de calidad para asegurar la durabilidad de la vía. Esta obra refleja la prioridad que tiene la actual administración en brindar respuestas concretas a las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

Además, la mejora de esta carretera contribuye al desarrollo económico local, facilitando el acceso a mercados y servicios esenciales, así como impulsando el turismo y el comercio regional. El gobernador Donald Donaire ha destacado que estas acciones son parte de un compromiso continuo para consolidar una red vial eficiente que potencie el progreso del estado.

Con esta obra, Guárico avanza en la modernización de su infraestructura vial, reafirmando la gestión del gobernador Donald Donaire y su compromiso con el bienestar y desarrollo de las comunidades, promoviendo una conectividad segura y sostenible para todos.

F/Sibci Guárico