Colocan más de 100 toneladas de asfalto en el municipio Zamora del estado Miranda

El gobernador del Miranda, Héctor Rodríguez, señaló que como parte del acuerdo firmado con las 21 alcaldías del estado para el Plan de Asfaltado se colocaron 120 toneladas de pavimento en el sector Valle Arriba del municipio Zamora de la región mirandina.

Rodríguez detalló que también se instalaron luminarias y se desmalezaron espacios públicos respondiente en todos los municipios.

Del mismo modo puso a disposición de las 21 alcaldías de la entidad la producción de la planta de asfaltado recuperada hace un mes por el Ejecutivo regional.

La planta tiene una capacidad de producción de 25.000 toneladas al mes, que serán utilizadas para pavimentar el territorio mirandino.

El gobernador explicó: “Hace un mes se recuperó una planta de asfalto, y hemos decidido que esa planta no solo sea para el uso de la Gobernación, no tiene sentido. Es por ello que hemos hecho una mancomunidad con los 21 alcaldes, incluyendo a los cuatro alcaldes de la oposición, porque no tenemos problema para trabajar con cualquiera que busque mejorar la vida cotidiana de la gente”.

“Todo el que quiera trabajar con nosotros, para mejorar la calidad de vida de la gente, nuestras manos están extendidas. Todas las alcaldías y el Poder Popular tendrán toda la capacidad para que dispongan del asfalto que necesiten, porque ya estamos saliendo de la época de lluvias”, indicó.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía Gobernación de Miranda

Municipio Zamora