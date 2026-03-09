Colombia definió candidaturas que enfrentarán a Iván Cepeda en las presidenciales

Colombia definió, mediante una jornada de consultas interpartidistas celebrada este domingo, a los candidatos de la derecha y sectores de centro que competirán por la presidencia el próximo 31 de mayo. Los resultados de las urnas consolidan el bloque de aspirantes que buscarán frenar la continuidad del proyecto progresista del Pacto Histórico.

Los tres ganadores de esta noche no estarán solos en mayo. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo competirán también en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, cuando Colombia elija a quien suceda a Gustavo Petro.

La senadora uribista Paloma Valencia, del Centro Democrático, se alzó con la victoria de la «Gran Consulta por Colombia» al obtener el 55,6 % de los votos (2.307.581 sufragios), ratificándose como la carta de la ultraderecha. Valencia, cercana al expresidente Álvaro Uribe, superó ampliamente a Juan Daniel Oviedo, quien dio la sorpresa con un segundo lugar en el espacio de ultraderecha.

Por su parte, la coalición de derecha «Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación» eligió a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, como su representante. Con más del 61 % de las mesas informadas, López se impuso con comodidad en su espacio, posicionándose como una alternativa que intenta captar el voto moderado frente al liderazgo de la izquierda.

Paralelamente, el exsenador y exembajador Roy Barreras fue elegido como candidato por el «Frente por la Vida«, una consulta organizada por sectores de la izquierda y centro-izquierda en la que no participó el Pacto Histórico. Con el 82,14 % de las mesas informadas, Barreras acumuló 203.712 votos, venciendo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien obtuvo 182.605 sufragios.

Pese a la movilización de estas coaliciones, el senador Iván Cepeda llega a la contienda como el candidato a vencer. Cepeda, referente del oficialista Pacto Histórico, no formó parte de las consultas de este domingo tras ser excluido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se mantiene como la figura central del campo popular y progresista para las elecciones de mayo.

Con el tablero electoral ya definido, la disputa por la Casa de Nariño enfrentará al programa de transformaciones sociales impulsado por el presidente Gustavo Petro, al que busca dar continuidad Cepeda, contra el modelo tradicional representado por Valencia, la propuesta de centro-derecho de López y la aspiración de Barreras. Si el 31 de mayo ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos más votados irán a un balotaje el 21 de junio.

La jornada de consultas interpartidistas en Colombia funcionó como un tamiz electoral para definir los liderazgos de cara a las presidenciales del 31 de mayo. Tras el proceso de este domingo, la derecha tradicional se aglutinó en torno al uribismo de Paloma Valencia, mientras que los sectores moderados y de centro-izquierda oficializaron a Claudia López y Roy Barreras, respectivamente. Estas candidaturas surgen como una respuesta de la oposición y de sectores alternativos para medir fuerzas y consolidar estructuras frente al programa de transformaciones sociales que lidera el campo popular.

Por su parte, el senador Iván Cepeda llega a la contienda presidencial consolidado su liderazgo en el progresismo sin necesidad de participar en las consultas de este 8 de marzo. Al ser excluido por el CNE, el Pacto Histórico definió que disputaría la primera vuelta, posicionándose como el referente de la continuidad de las políticas de justicia social.

teleSUR