Colombia incluida entre los países con severa crisis alimentaria

Colombia podría enfrentar en los próximo meses una seria crisis en materia de seguridad alimentaria, alertaron el Programa Mundial de Alimentos (PMA) junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ambas entidades publicaron un informe mundial sobre la inseguridad alimentaria, denominado Hunger Hotspots (puntos conflictivos del hambre), y tiene como objetivo el análisis de la situación actual en el mundo acerca del hambre aguda y la proyección del problema en el año 2022.

El resultado del estudio dio a conocer que el hambre aguda empeorará de manera crítica en más de 20 países (incluyendo también a algunas regiones como el Sahel) en los siguientes meses a no ser que se implementen medidas inmediatas y urgentes.

Colombia junto Haití y Honduras forman parte de los 20 países que la organización considera en estado crítico, en esta lista se incluye a Etiopìa, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen lo cuales lideran la lista.

