Colombia inicia jornada de protestas contra brutalidad policial

Centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizan este lunes en Colombia para protestar contra la brutalidad policial, el paquetazo decretado por el presidente Iván Duque y demandar el cese de asesinatos contra líderes indígenas y excombatientes desmovilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016.

En el marco del Día Internacional de la Paz declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año 1981, el Comité Nacional de Paro precisó que este lunes se realizarán caravanas de automóviles por las ciudades del país en lugar de salir a las calles, por motivos de seguridad.

La nación suramericana vivirá de nuevo una jornada de protesta social que fue denominada «21S», en rechazo a las decisiones del Gobierno Nacional en medio de la pandemia, las recientes masacres de líderes sociales, entre otras.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), y vocero del comité del paro, señaló que en la presente jornada serán caravanas vehiculares en toda la extensión nacional. «Aspiramos a hacerla de forma pacífica y democrática. Vamos a dar ejemplo de civilidad”, afirmó.

Se espera que las manifestaciones se realicen en las principales ciudades del país, especialmente aquellas donde hubo manifestaciones como reacción al asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá a manos de agentes de la Policía Nacional.

En ese sentido, el sector sindical, estudiantil, comunidades raizales, campesinos, activistas y dirigentes políticos, y movimientos de mujeres, exigen al Gobierno del presidente Iván Duque, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en el año 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Entre otros de los reclamos al Ejecutivo colombiano se encuentran el desmonte del Decreto 1174 por medio del cual se crea el denominado Piso de Protección Social, precarizando las relaciones laborales, asimismo rechazan el incremento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP, y la brutalidad policial

Por su parte, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, manifestó en su cuenta de Twitter que “Invito a hacer de la manifestación del lunes 21S una manifestación de la NO violencia. NO violencia reclama la historia de Colombia. Es hora de transformar la historia de nuestro país Entre más gente salgamos a la marcha, más se garantizará la No violencia”.

Invito a hacer de la manifest6acion del lunes 21S una manifestacion de la NO violencia. NO violencia reclama la historia de Colombia. Es hora de transformar la historia de nuestro país Entre más gente salgamos a la marcha , más se garantizará la No violencia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2020

“Desde que Iván Duque asumió la presidencia, y regreso el uribismo al poder, el país se ve abocado al incremento de la guerra en los territorios, han sido asesinados 177 personas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, 148 excombatientes del proceso de reincorporación y en el año 2020 se han producido 56 masacres que enlutan nuestros pueblos” expresó la declaración política de convocatoria de la marcha.

No obstante, el Comité Nacional de Paro colombiano estableció un acuerdo con las autoridades para que los efectivos de la policía no porten armas de fuego durante el recorrido y acompañamiento a las marchas en las diferentes ciudades del país suramericano.

Sin embargo, no se permitirán aglomeraciones de más de 50 personas.

Las marchas recientes en Bogotá en contra de la brutalidad policial han sido reprimidas con fuerza por la policía con un saldo de varios decesos y decenas de heridos.

Lea también

T/Telesur

F/EFE