Colombia presentará reclamo formal a Estados Unidos por declaraciones de Trump contra Petro

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que se reunirá con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para entregar una nota verbal de protesta contra las declaraciones Donald Trump dirigidas al presidente Gustavo Petro.

Villavicencio destacó que la comunicación oficial tiene como objetivo dejar constancia del rechazo a las amenazas y ofensas dirigidas al jefe de Estado colombiano, subrayando que el presidente fue elegido por voto popular y ejerce la máxima autoridad del país., reseñó Sputnik.

La declaración responde a las declaraciones de Trump, quien mencionó la posibilidad de una intervención militar en Colombia, aludiendo a la producción de drogas en el territorio.

Petro respondió que su condición es la de presidente legítimo y no la de productor de estupefacientes.

