Colombia responde con gravamen del 30% a importaciones ecuatorianas tras aranceles de Noboa

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta a la decisión unilateral del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel similar a las exportaciones colombianas desde el 1 de febrero de 2026.

La medida fue presentada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien subrayó que se trata de un instrumento “proporcional, transitorio y revisable”, orientado a restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio y proteger el aparato productivo nacional.

“Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, afirmó Morales, destacando que la decisión será sometida a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios.

La Ministra recordó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido históricamente sobre la base de cooperación y reglas compartidas, pero la decisión de Quito introduce una alteración significativa de ese marco.

“Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo”, agregó.

El gravamen colombiano impactará exportaciones ecuatorianas por un valor aproximado de 250 millones de dólares, principalmente en sectores agrícolas y manufacturas.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, puntualizó Morales.

Gobierno colombiano rechaza aranceles de Noboa

El Gobierno de Colombia expresó este miércoles su más enérgico rechazo a la decisión unilateral del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien anunció la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026.

En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana calificó la medida como “contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN)” y denunció que afecta directamente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y desdibuja el espíritu de integración regional.

El Gobierno de Bogotá recordó que entre ambos países existe una cooperación permanente en materia de seguridad fronteriza, sustentada en mecanismos binacionales como la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), las reuniones de mandos regionales, la Reunión Tripartita de Inteligencia Militar (Colombia–Ecuador–Perú) y el mecanismo RAMPOL de altos mandos policiales.

El comunicado enfatiza que el presidente Gustavo Petro ha manifestado reiteradamente su voluntad de aumentar la cooperación con Ecuador para enfrentar las dinámicas delictivas en la frontera. Incluso el pasado 15 de enero se realizó una reunión bilateral para retomar temas pendientes en materia de seguridad.

“El Gobierno de Colombia hace un contundente llamado al Gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida, y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos”, concluye el texto, reiterando la disposición de Bogotá a resolver la situación mediante diálogo bilateral y constructivo.