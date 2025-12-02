Colombia restablece vuelos con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instruyó restablecer los vuelos civiles entre su país y Venezuela, en respuesta a las recientes amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo internacional.

“Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”, expresó en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe de Estado agregó: “Estados Unidos no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Puede hacerlo con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”. Con estas declaraciones, Colombia ratifica su voluntad por la paz y se posiciona en defensa de la soberanía aérea de la región.

Por su parte, la ministra de Transporte colombiana, María Fernanda Rojas, cuestionó la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación, sobre supuestas condiciones de inseguridad en Venezuela.

T/UN