Colombia y Venezuela analizan amenazas a la paz y estabilidad regional

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, realizaron un encuentro bilateral en Bogotá, donde discutieron la necesidad de actuar de modo conjunto ante la situación geopolítica regional debido a las amenazas a la paz y estabilidad.

Ante la decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de desplegar buques de guerra en el Mar Caribe, que ha sido calificada como una abierta amenaza a la seguridad de las naciones soberanas, el diplomático venezolano informó que junto a su colega, se enfatizó “la necesidad de mantener la estabilidad, la seguridad y la colaboración en la región para garantizar la paz de nuestros pueblos”.

La reunión se efectuó como parte de la Cumbre de Países Amazónicos, y “fue una oportunidad crucial para fortalecer la cooperación bilateral, destacando la importancia de la recién establecida zona binacional para promover el desarrollo económico y la integración social entre nuestras naciones”, informó Gil en sus redes sociales, donde publicó imágenes del encuentro.

El canciller venezolano se encuentra en Bogotá, participando a nombre del presidente Maduro al frente de una delegación en el Foro de los países amazónicos, que buscan preservar este pulmón vegetal, la más grande selva tropical del mundo.

