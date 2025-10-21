Comandante de la ZODI Sucre informó sobre incautación de armas de origen estadounidense

Como parte de la jornada de la Misión Negro Primero, desde las costas del estado Sucre, el vicealmirante Ángel Francisco Rivero García, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N° 53, ofreció detalles sobre la Operación Cumanágoto 200.

El vicealmirante detalló que «la incautación de cuatro fusiles Ak3, fusiles automáticos medianos, 16 cargadores de fusil con miras ópticas y dos chalecos tácticos de color verde que estaban ocultos en una zona montañosa del sector El Tamarindo cuadrante número 1».

Asimismo, han sido detenidas 17 embarcaciones, 23 armas de diferentes calibres, además de 16 bases logísticas improvisadas un total de 484 patrullajes terrestres.

El Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, destacó que todas las armas incautadas «son de origen americano ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos (EEUU)? Es uno de los mayores negocios; aparte del narcotráfico es precisamente el tráfico de armas».

En este sentido, cuestionó el interés que tiene el tráfico ilegal de armas por parte de EEUU que presuntamente están vinculadas con la delincuencia para atacar al gobierno o van dirigidas a narcotraficantes.

«Todos los días la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está recibiendo… y parte del 95% de las armas son de origen norteamericano, y de las misiones también es importante que tengamos a la vista», subrayó el ministro.

